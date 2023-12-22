Задержан подозреваемый в избиении молодого человека в ходе конфликта в центре Москвы

Подозреваемый отправлен под домашний арест.

На территории российской столицы правоохранительные органы задержали приезжего гражданина, который причинил тяжкий вред здоровью 21-летнего посетителя кафе. В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и на улице 10-летия Октября задержан 20-летний подозреваемый. Ранее злоумышленник в одном из заведений общепита по Зубовскому бульвару Москвы поссорился с оппонентом. Оба спорщика вышли на улицу, где началась потасовка. Фигурант расследования нанёс противнику удар в область лица, отчего тот упал и ударился головой об асфальт.

Правонарушитель скрылся, а пострадавший был доставлен в больницу нарядом скорой медицинской помощи, который вызвали очевидцы. пресс-служба МВД РФ по региону

Следствие в Хамовниках возбудило уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый находится под домашним арестом.

В Саратове задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования.

Фото и видео: МВД Медиа