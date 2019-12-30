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В ДТП с маршруткой на Пулковском пострадали семь человек
Сегодня, 15:58
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В ДТП с маршруткой на Пулковском пострадали семь человек

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На место уже прибыли медики и ДПС.

В пятницу, 17 января, в Московском районе Петербурга столкнулись иномарка и маршрутка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на собственные источники.

На Пулковском шоссе "БМВ" и бесплатный мини-автобус до торгового центра "Лето" не поделили дорогу. В ДТП пострадали сразу семеро: два человека, которые ехали в иномарке, и пятеро пассажиров маршрутки. Одна женщина получила травмы средней степени тяжести, на место уже прибыли медики и ДПС.

По факту ДТП ведется проверка, о точных причинах аварии пока неизвестно.

Ранее мы писали, что девушка на иномарке едва не сбила людей у трубы на Коллонтай.

Фото: pixabay

Теги: дтп с маршруткой, пулковское шоссе, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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