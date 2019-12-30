Девушка на иномарке едва не сбила людей у трубы на Коллонтай

Утром 17 января на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта автоледи на "Форде" на скорости врезалась в черную трубу. Подготовленный для ремонта трубопровода элемент пострадал от встречи с иномаркой, которая не поделила дорогу с "КИА". Об этом в соцсетях рассказали петербуржцы.
Горожане отмечают, что строителям повезло: сегодня их не было на территории. Обошлось без пострадавших и среди рядом находящихся людей – пешеходы успели разбежаться. Сама девушка отказалась от помощи медиков, хотя ее "сильно шатало".
В комментариях автоледи посоветовали оставаться дома, а некоторые из пользователей посетовали, что скорую не вызвали, и побеспокоились о здоровье девушки.
Ранее в Калининском районе иномарка столкнулась с фургончиком молока. Образовалась пробка.
Фото: Ando Leinsoo, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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