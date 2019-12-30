В Калининском районе иномарка столкнулась с фургончиком молока. Образовалась пробка

Машины получили значительные повреждения.

В пятницу, 17 января, в Калининском районе иномарка столкнулась с фургончиком молока. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на улице Замшина в районе дома 33А. К счастью, при столкновении никто не пострадал. Однако машины получили повредления: разбиты фары, помят бампер и другие детали автомобиля.

"Обе машины получили значительные повреждения", —отмечает корреспондент.

Отмечается, что движение по перекрестку затруднено.

Ранее мы сообщали о том, что на Ленинском мужчина в красной шапке избил палкой инкассатора.

Видео:Piter.TV