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Село Пахачи загорелось на Камчатке
Сегодня, 10:24
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Село Пахачи загорелось на Камчатке

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Огонь перекинулся на пять жилых домов.

Охваченные огнем дома в российском селе попали на видео. По информации от телеканала "360", возгорание зафиксировано на территории села Пахачи, расположенного на Камчатке. Со ссылкой на экстренные ведомства по региону журналисты сообщили о том, что пламя перекинулось на пять жилых зданий. Кроме личного состава ГУ МЧС с ситуацией боролся экипаж вертолета Ми-8.

На борту воздушного судна находится личный состав тиличинской пожарно-спасательной части МЧС России и сотрудники филиала поисково-спасательного и отряда КГКУ "ЦОД"

пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

В общей сложности спасатели смогли эвакуировать из села 20 жителей. Причины пожара устанавливаются.

Тела трех девушек нашли под Оренбургом после пожара.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
 

Теги: гу мчс, камчатка, пахачи
Категории: Новости России, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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