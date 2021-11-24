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Секс-притон ликвидировали в квартире на Таллинском шоссе
Сегодня, 14:03
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Секс-притон ликвидировали в квартире на Таллинском шоссе

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Администратора задержали по подозрению в организации занятия проституцией.

Стражи порядка накрыли секс-притон в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Несколько женщин оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение в квартире на Таллинском шоссе. Функции администратора выполняла 42-летняя уроженка Молдавии. Она отвечала на звонки, встречала и провожала клиентов, представляла девушек, вела учет доходов и расходов, а также выдавала зарплату.

Администратора задержали по подозрению в организации занятия проституцией.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды.

Фото: pexels.com

Теги: проституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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