Секс-притон ликвидировали в квартире на Таллинском шоссе

Администратора задержали по подозрению в организации занятия проституцией.

Стражи порядка накрыли секс-притон в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Несколько женщин оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение в квартире на Таллинском шоссе. Функции администратора выполняла 42-летняя уроженка Молдавии. Она отвечала на звонки, встречала и провожала клиентов, представляла девушек, вела учет доходов и расходов, а также выдавала зарплату.

Администратора задержали по подозрению в организации занятия проституцией.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала лжесыну 250 тысячи рублей, чтобы спасти его от беды.

Фото: pexels.com