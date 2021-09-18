Секретарь СНБО Украины отказался понимать вопрос на русском

Алексей Данилов и репортер попытались пристыдить друг друга.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороны Украины отказался понимать вопрос на русском. Инцидент произошел во время брифинга Алексея Данилова. Отрывок с мероприятия опубликовали журналисты местного телеканала Zik на YouTube-канале.

Выступающий дождался момента, когда журналист закончил свой вопрос. После этого чиновник попросил репортера повторить, так как он напрягается от русской речи, поэтому не совсем понял, что от него хотят. В ответ на это представитель СМИ напомнил Данилову, что тот из Луганска, а поэтому должен понимать русский язык.

Количество патриотов, которое было и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове. Алексей Данилов, секретарь СНБО

Напомним, что ранее Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход Украины к латинице. Он поддерживает использование в государстве двуязычия - украинского и английского.

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