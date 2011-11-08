В Петропавловской крепости заключительный день фестиваля «Чудо света»

В понедельник, 6 ноября, в Петропавловской крепости прошел заключительный день фестиваля «Чудо света», который собрал тысячи зрителей со всей страны.

Кепость превратилась в уникальное мультимедийное пространство, где зрители могли насладиться яркими световыми инсталляциями и проекциями на стенах зданий. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Организаторы фестиваля не только продемонстрировали исторические достижения города, но и показали его современные амбициозные проекты. Особое внимание было уделено работам художников, созданным с помощью нейросетей. Это был первый опыт использования искусственного интеллекта на фестивале "Чудо света", что привлекло большой интерес участников.

Организаторы обещают, что следующий фестиваль будет еще более ярким и увлекательным, и приглашают всех желающих посетить его в следующем году.

Ранее сообщалось, что на форуме-выстаке "Россия" петербургский стенд посетили 12,5 тысяч человек.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского