Сегодня пройдет прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым

Жители Северной столицы смогут задать свои вопросы градоначальнику, позвонив по номеру 246-79-49.

Сегодня, 10 декабря, пройдет прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она начнется в 12:00 на странице градоначальника в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Жители Северной столицы смогут задать свои вопросы градоначальнику, позвонив по номеру 246-79-49. Кроме того, можно написать Беглову в личные сообщения в соцсети "ВКонтакте".

Глава Северной столицы добавил, что власти Петербурга рассмотрят даже те вопросы, которые не обсудят в прямом эфире. По словам градоначальника, характер вопросов меняется из года в год.

Кроме того, представитель Смольного отметил, что каждый год отпадают целые блоки вопросов, что означает решение ряда проблем.

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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов