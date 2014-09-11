Жители Петроградского района пожаловались на реагенты, из-за которых скулят собаки

Жители Петроградского района не оценили новые реагенты, которыми посыпали скользкие дороги Петербурга. Горожане жалуются, что из-за "ядерных" противогололедных смесей животные во время прогулки очень скулят и странно себя ведут. Об этом сообщили петербуржцы в tg-канале "1703".
Владельцам собак приходится нести питомцев на руках до ближайших парков. В ином случае животные поджимают лапы и падают на спину. Даже после мытья лап с мылом "ладошки" и "пятки" собак горят.
Петербуржцы переживают, что вдыхают вредные реагенты. Они добавили, что химический состав вещества может негативно влиять и на экологию.
Горожане просят администрацию города провести проверку и подобрать более щадящий реагент.
Ранее на Piter.tv: как на юге Петербурга горожане борются с вонью со свалок.
Фото: unsplash
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