Жители Петроградского района пожаловались на реагенты, из-за которых скулят собаки

По словам горожан, собак невозможно выгуливать. Животные начинают странно себя вести во время прогулок, где дороги посыпаны химией.

Жители Петроградского района не оценили новые реагенты, которыми посыпали скользкие дороги Петербурга. Горожане жалуются, что из-за "ядерных" противогололедных смесей животные во время прогулки очень скулят и странно себя ведут. Об этом сообщили петербуржцы в tg-канале "1703".

Владельцам собак приходится нести питомцев на руках до ближайших парков. В ином случае животные поджимают лапы и падают на спину. Даже после мытья лап с мылом "ладошки" и "пятки" собак горят.

Петербуржцы переживают, что вдыхают вредные реагенты. Они добавили, что химический состав вещества может негативно влиять и на экологию.

Горожане просят администрацию города провести проверку и подобрать более щадящий реагент.

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Фото: unsplash