Сегодня стартует 3 сезон культового сериала "Настоящий детектив"

Премьера в России состоится одновременно со всем Миром.

Сегодня, 14 января, в России одновременно со всем Миром состоится премьера культового сериала "Настоящий детектив" 3 сезон.

Первый сезон "Настоящего детектива" стал открытием и откровением. В главной роли снялся Мэтью Макконахи. Сериал называли новым словом в индустрии сериалов для телевидения. В нем сплелось и мистика, и детективная история. Все с нетерпеньем ждали выхода 2 сезона, но он немного разочаровал поклонников сериала, но еще больше подогрел интерес к 3 сезону.

И вот сегодня состоится премьера. Главную роль исполнил Махершала Али ("Оскар" за роль в фильме "Лунный свет"). Действие 3 сезона будет происходить в 3х временах (1980, 1990, 2015 года). Полицейский будет расследовать пропажу двух детей, мальчика и девочки, которые катались на велосипеде и уехали навсегда.

Драматургия у "Настоящего детектива" считается одной из самых сильных для сериалов.

Ранее Piter.TV опубликовал новый тизер сериала "Игры престолов" и сообщил дату выхода 1 серии 8 заключительно сезона.

Видео:НВО, iVideos