Сегодня на башне "Лахта Центр" включат праздничную подсветку

В стране отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности.

Сегодня, 4 сентября, в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь праздника на башне "Лахта Центр" включат подсветку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Lakhta Center / Лахта Центр".

Огоньки начнут сверкать в 8 вечера. В 6 утра подсветку выключат. Власти Петербурга поздравили работников отрасли с профессиональным праздником и пожелали им успехов в карьере и здоровья.

Ранее на Piter.tv: обновленный Московский рынок на улице Решетникова отроют 17 сентября.

Фото: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр