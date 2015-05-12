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Сегодня на башне "Лахта Центр" включат праздничную подсветку
Сегодня, 15:57
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Сегодня на башне "Лахта Центр" включат праздничную подсветку

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В стране отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности.

Сегодня, 4 сентября, в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь праздника на башне "Лахта Центр" включат подсветку. Об этом сообщили в  Telegram-канале "Lakhta Center / Лахта Центр".

Огоньки начнут сверкать в 8 вечера. В 6 утра подсветку выключат. Власти Петербурга поздравили работников отрасли с профессиональным праздником и пожелали им успехов в карьере и здоровья.

Ранее на Piter.tv: обновленный Московский рынок на улице Решетникова отроют 17 сентября.

Фото: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр

 

Теги: день работников нефтяной и газовой промышленности, лахта центр, праздничная подсветка
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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