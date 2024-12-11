Седьмой запуск ракеты Starship закончился неудачей

В Space X изучают причины произошедшего.

Американская компания SpaceX провела седьмой испытательный запуск самой мощной ракеты в истории Starship. Верхняя ступень носителя взорвалась, однако первый многоразовый модуль под названием Super Heavy вернулся на землю. Соответствующей информацией через социальные сети поделились представители оператора. Ракета начала запуск с территории космодрома в Бока-Чика, расположенного в штате Техас. При помощи Super Heavy удалось вывести космический корабль на орбиту, после чего объект вернулся на землю и приземлился на стартовой площадке. Верхняя ступень отделилась в воздушном пространстве, на ней включились все шесть двигателей системы Raptor. Однако после этого специалисты потеряли связь с кораблем. Далее он рухнул. В настоящее время изучаются при чины произошедшего и занимаются подготовкой восьмого тестового запуска.

До завершения запуска, примерно через 8,5 минут полета, телеметрия с ней была потеряна. Первоначальные данные указывают на то, что в кормовой части корабля возник пожар, что привело к быстрому незапланированному разрушению с падением обломков в Атлантический океан. пресс-служба компании SpaceX

Сам предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания Space X, сообщил о том, что предварительные данные говорят о том, что зафиксирована утечка кислорода или топлива в полости, находившейся над противопожарной перегородкой двигателя корабля. Так как эта утечка была достаточно большой, она смогла создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия.

Blue Origin осуществила первый запуск ракеты-носителя New Glenn.

Фото и видео: Space X