Илон Маск поздравил Джеффа Безоса с успехом первого полета ракеты-носителя.

Аэрокосмическая компания Blue Origin, которой владеет основатель компании Amazon Джефф Безос, осуществила свой первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn. Потенциально данный проект может составить конкуренцию для SpaceX. Старт произошел с территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида, в 02:03 по времени восточного побережья США (в 10:03 утра по времени Москвы). Первоначально запуск планировалось осуществить еще 10 января, однако процесс пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

Известно, что в качестве полезной нагрузки ракета несет в себе специальную аппаратуру, которая отслеживает все параметры полета. Первая ступень ракеты спустя примерно десять минут опустится на плавучую платформу Jacklyn, установленную в акватории Атлантического океана. Объект назван в честь матери бизнесмена Безоса. сотрудники из компании Blue Origin хотят использовать первую ступень до 25 раз, что снизит стоимость космических полетов. Дополнительно ожидается, что грузовой модуль при первом же тестовом полете сможет достичь околоземной орбиты.

Мои поздравления Джеффу Безосу с выходом на орбиту с первой попытки. Илон Маск, основатель SpaceX

Ракета-носитель New Glenn с многоразовой первой ступенью назван в честь первого астронавта из США Джона Гленна, который совершил орбитальный космический полет в 1962 году. О собственной разработке Blue Origin объявила публично в 2015 году.

Зеленский в новогоднем обращении солгал про запуск ракеты.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ