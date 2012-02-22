Сечин: власти США нацелены устранить потребление ископаемого топлива в течение пяти лет

Глава "Роснефти" оценил энергетическую политику президента США Джо Байдена.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что власти США нацелены устранить потребление ископаемого топлива в течение пяти лет. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления в Баку на заседании XV Веронского Евразийского экономического форума. Эксперт пояснил, что американская внубренняя энергетическая политика направлена именно на это. В России уверены в том, что такие действия недопустимы для отрасли, в которой инвестиции рассчитываются на 20 и более лет.

Политика администрации Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления тоже не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды. Белый дом, возможно, и требует от производителей дополнительных поставок сегодня... Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил, что энергетическая политика администрации президента Джо Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели.

Сечин заявил, что диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022

