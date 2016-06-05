Сечин заявил, что диверсия на "Северных потоках" стала кульминацией давления на Россию

Глава "Роснефти" рассказал о санкциях со стороны Запада.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что диверсия на "Северных потоках" в Балтийском море стала кульминацией санкционного давления коллективного Запада на Россию. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на заседании XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

Достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность, в то, что произошло с европейской газотранспортной системой - "Северным потоком". Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт напомнил о том, что ни пандемия коронавирусной инфекции, ни украинский кризис, ни энергетические или экономические проблемы не станут капитальными причинами для происходящих в мире тектонических изменений. Игорь Сечин уверен в том, что в мире продолжается процесс смены глобального регулятора, который самостоятельно придумывает удобные для себя правила, аоторым якобы должен подчиняться весь мир. В "Роснефти" полагают, что власти США вынуждены бороться за сохранение гегемонии любой ценой. В противном случае Вашингтон лишится финансовой, военной, политической и экономической силы.

Сечин: политика полностью уничтожила единый энергетический рынок.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022