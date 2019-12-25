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Сделавшая сама себе операцию блокадница из Ленобласти умерла в больнице
Сегодня, 9:49
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Сделавшая сама себе операцию блокадница из Ленобласти умерла в больнице

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Родственники рассказали, что женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере.

В кардиодиспансере скончалась пожилая жительница Выборгского района Ленобласти, которая ранее сама себе провела хирургическую операцию дома. Об этом сообщил 47news.

Родственники рассказали, что женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере, перепрофилированном под ковид-госпиталь. Похоронят ее рядом с мужем в поселке Гаврилово под Выборгом.

Родственники умершей женщины отметили, что экспертиза была проведена, но пока нет точной причины смерти.

Фото: Piter.tv

Теги: операция, смерть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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