Сделавшая сама себе операцию блокадница из Ленобласти умерла в больнице

Родственники рассказали, что женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере.

В кардиодиспансере скончалась пожилая жительница Выборгского района Ленобласти, которая ранее сама себе провела хирургическую операцию дома. Об этом сообщил 47news.

Родственники рассказали, что женщина скончалась в Ленинградском областном кардиодиспансере, перепрофилированном под ковид-госпиталь. Похоронят ее рядом с мужем в поселке Гаврилово под Выборгом.

Родственники умершей женщины отметили, что экспертиза была проведена, но пока нет точной причины смерти.

Фото: Piter.tv