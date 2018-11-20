Аудиторы изучили документацию за 2,5 года.

Счетная палата выявила нарушения в работе Судебного департамента при Верховном суде. Проблемы касаются использования бюджетных средств в период с 2016-2018 годах, а также текущем 2019-ом году. Речь идет о 134,4 миллионах рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что средства должны были быть направлены на выплату процессуальных издержек Этим занимались управления в Башкирии Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Однако, аудит показал в этих регионах низкую исполнительную дисциплину сотрудников управлений. Порядок возмещения денежных средств не соблюдался.

Например, перечисляли причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований; превышали установленные сроки оплаты говорится в официальном сообщении

Задержки составляли более 51 дня по адвокатам и 177 дней по переводчикам. За два с половиной года вовремя оплату не получили более 1,2 ысяч юристов, 60 переводчиков и 5 специальных экспертов.

На данный момент Счетная палата предлагает повысить прозрачность расходов бюджета. Аудиторы отмечают. что для этого необходимо обязать суды размещать акты на оплату расходов в Интернете. Сейчас же подобная практика не распространена.

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Фото: Piter.tv