В апреле за ЖКУ петербуржцы заплатят 4750 рублей

Это на 8% меньше, чем в марте.

Хорошие новости приготовил для горожан Жилищный комитет правительства Петербурга. В апреле счет за коммунальные услуги сократиться примерно на 8% по сравнению с маем. Об этом сообщает пресс-служба Жилкома.

В среднем, в апреле петербуржцы заплатят 4750 рублей. В прошлом году разница в счетах первого и второго весенних месяцев составляла лишь один процент.

В этом году снижение суммы на 8% связано с тем, что в марте температура воздуха была повышенной и составляла около 0,3 градуса. Соответственно, тепла в дома нужно было подавать куда меньше. А вот в феврале в Петербурге еще стояли морозы, среднесуточная температура составляла – 3,1 градуса.

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