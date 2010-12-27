Выборжане смогут заменить бумажные квитанции за ЖКУ на электронный платежный документ

После подключений услуги на подтвержденный адрес электронной почты ежемесячно будет поступать платежный документ.

АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" сообщает:

В целях расширения функционала интернет-сервиса "Личный кабинет" для клиентов АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" реализована возможность получения платежного документа на электронную почту, позволяющая отказаться от получения квитанции на бумажном носителе.

После подключений услуги на подтвержденный адрес электронной почты ежемесячно будет поступать платежный документ.

В случае, если клиент воспользовался услугой и оформил подписку на получение электронного платежного документа, но по каким-то причинам появилась необходимость его получения на бумажном носителе, достаточно отказаться от услуги в Личном кабинете и платежный документ на бумажном носителе будет доставляться в обычном режиме.

Подключить услугу можно в разделе "Мой профиль", указав для какого лицевого счета требуется подключение. Плата за подключение и отключение услуги не взимается.

Интернет-сервис "Личный кабинет" обеспечивает клиенту защищённый удалённый доступ к оперативным данным о состоянии его лицевого счёта, включая возможность передачи показаний приборов учёта и онлайн-оплаты за жилищно-коммунальные и иные услуги, а также взноса на капитальный ремонт.

По информации АО "ЕИРЦ Ленинградской области"