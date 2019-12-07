Сценарист Гари Доберман снимет фильм по роману Кинга "Жребий"

Одним из продюсеров нового ленты станет австралийский кинорежиссер Джеймс Ван.

Американский сценарист и режиссер Гари Доберман, работавший над фильмами "Проклятие Аннабель" и "Оно", поставит картину по роману Стивена Кинга "Жребий". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Роман "Жребий" был опубликован в 1975 году. Действие разворачивается в вымышленном городке под названием Салемс-Лот, находящемся в штате Мэн, округе Камберленд. История рассказывает о писателе, который возвращается на родину, чтобы написать свой новый роман и побороть детский страх перед заброшенным особняком Марстен-Хаус. Спустя некоторое время в городе начинают происходить загадочные смерти и исчезновения.

Одним из продюсеров ленты станет австралийский кинорежиссер Джеймс Ван. Производством картины будет заниматься компания New Line Cinema. Дата выхода нового фильма пока не разглашается.

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