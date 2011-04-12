Сценарий для экранизации романа Водолазкина "Авиатор" напишут братья Пресняковы

Ожидается, что фильм выйдет на широкие экраны во второй половине 2022 года.

Драматурги и писатели Олег и Владимир Пресняковы напишут сценарий для киноадаптации романа Евгения Водолазкина "Авиатор". Контракт с братьями уже заключен.

Пресняковы известны своими работами с Никитой Михалковым, Иваном Дыховичным, Кириллом Серебренниковым и другими режиссерами. Над сценарием также будет работать сам писатель Евгений Водолазкин.

Сценарий должен быть завершен до начала съемок, которые стартуют в сентябре этого года. Премьера фильма запланирована на вторую половину 2022 года.

Действие в книге разворачивается в 1999 году. Лежа на больничной койке, приходит в себя Иннокентий Петрович Платонов. Главный герой ничего не помнит ни о себе, ни о людях, окружающих его. По совету лечащего врача Иннокентий Петрович начинает вести дневник, куда записывает события дня и свои воспоминания. Воспоминания о детстве в гимназии, болезнях, о первой любви, увлечениях живописью и страсти к авиации. А еще воспоминания о большевиках и своей лагерной жизни в Соловках. Но ведь Платонову на вид около 30, откуда тогда такие воспоминания?

Ранее мы писали, что Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга "Бегущий человек".

Фото: обложка книги "Авиатор" Евгения Водолазкина