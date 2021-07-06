Экстренные службы поставили боновые заграждения, чтобы смесь воды и горных пород не распространилась дальше по реке.

Сброс на пульпопроводе произошел под Норильском. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на экстренное региональное ведомство. В настоящее время специалисты разместили в акватории боновые заграждения. Однако пальпа (смесь воды и горных пород) успела попасть в водоем.

В районе 11-го км автодороги Норильск - Талнах на пульпопроводе обнаружены следы протечки пульпы, которые попали в безымянный ручей, впадающий в реку Норильская. источник агентства

Площадь загрязнения в районе составила порядка 200 квадратных метров. Общественный активист Норильска Руслан Абдуллаев объяснил журналистам, что ситуция произошла с трубопроводом от Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля".

Обрушение произошло в цехе Норильской обогатительной фабрики.

Фото: Руслан Абдуллаев

Видео: Вконтакте / Тайга.инфо