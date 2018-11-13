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Сборная России проиграла три матча подряд
Сегодня, 13:42
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Rybka123

Сборная России проиграла три матча подряд

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Следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Казахстана. 

Сборная России по футболу проиграла сборной Бельгии (3:1) в первом отборочном матче к Евро-2020. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова потерпели третье поражение подряд.

Ранее сборная России проиграла сборной Швеции в поединке Лиги наций (0:2) и в товарищеском матче уступила сборной Германии (0:3).

Свой следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Казахстана. Игра пройдет 24 марта в Астане.

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Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу

Теги: сборная россии, станислав черчесов
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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