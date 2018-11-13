Сборная России проиграла три матча подряд

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Казахстана.

Сборная России по футболу проиграла сборной Бельгии (3:1) в первом отборочном матче к Евро-2020. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова потерпели третье поражение подряд.

Ранее сборная России проиграла сборной Швеции в поединке Лиги наций (0:2) и в товарищеском матче уступила сборной Германии (0:3).

Свой следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Казахстана. Игра пройдет 24 марта в Астане.

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Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу