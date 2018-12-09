Российский хоккеист стал одним из лучших бомбардиров нового тысячелетия

Россиянин имеет реальные шансы установить новый рекорд НХЛ.

Нападающий хоккейного клуба НХЛ "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал свое 119 очко за сезон. Таким образом россиянин стал четвертым игроком в новом тысячелетии, кому покорился данный рубеж.

В 74 играх чемпионата Кучеров забросил 37 шайб и отдал 82 результативные передачи. С 2000 года больше очков, чем у нападающего "Тампы" удалось трижды набрать Яромиру Ягр, Джо Торнтону и Сидни Кросби.

В сезоне НХЛ осталось еще 8 матчей, и россиянин имеет реальные шансы побить рекорд тысячелетия. Для этого ему необходимо набрать 10 результативных баллов.

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Фото: Reuters