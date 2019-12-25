Сборная России по футболу представила команду из рекордсменов по количеству матчей

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в социальных сетях команду, составленную из рекордсменов по количеству сыгранных матчей.
Вратарь: Игорь Акинфеев (111 матчей)
Защитники: Юрий Жирков (92), Василий Березуцкий (101), Сергей Игнашевич (127), Виктор Онопко, Александр Анюков (77)
Полузащитники: Валерий Карпин (73), Сергей Семак (65), Андрей Аршавин (75)
Нападающие: Александр Кержаков (91), Владимир Бесчастных (71)
Футболист "Зенита" Юрий Жирков - единственный, кто продолжает выступления в составе сборной России. Александр Анюков, права на которого принадлежат сине-бело-голубых, играет за "Крылья Советов" из Самары на правах аренды. Сергей Семак является главным тренером "Зенита".
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к ситуации с коронавирусом.
Фото: Instagram / @teamrussia
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