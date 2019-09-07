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Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020 со счетом 2:1

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На 40-й минуте гол в ворота соперника забил капитан российской сборной Артём Дзюба.

Российская сборная обыграла команду Шотландии на отборочном матче чемпионата Европы 2020 со счетом 2:1.

Счет на 10-й минуте открыл шотландский футболист Джон Макгинн. На 40-й минуте гол в ворота соперника забил капитан российской сборной Артём Дзюба. Во втором тайме еще один мяч в шотландские ворота забил Юрий Жирков.

Сейчас у российской сборной 12 очков, и она находится на втором месте в своей отборочной группе. Следующий матч состоится 9 сентября в Калининграде. Сборная России встретится на поле с командой Казахстана.

Ранее восемь игроков "Зенита" отправились в национальные сборные.

Видео: YouTube/ Scotland National Team

Теги: сборная россии по футболу
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