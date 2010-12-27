Восемь игроков "Зенита" отправились в национальные сборные

В команду сборной России отправились Артем Дзюба, Андрей Лунев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Магомед Оздоев.

Игроки ФК "Зенит" начали готовиться к матчам национальных сборных, из клуба на время уехали восемь футболистов. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

В команду сборной России отправились Артем Дзюба, Андрей Лунев, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Магомед Оздоев. Команда 6 и 9 сентября будет играть со сборными Шотландии и Казахстана.

Вильмар Барриос в составе сборной Колумбии 7 сентября выйдет на матч с Бразилией, 11 сентября - с Венесуэлой. Роберта Мака за команду Словакии также ждут два матча квалификации на Евро-2020. Играть придется 6 сентября с Хорватией и 9 сентября с Венгрией. Сердара Азмуна вызвали в сборную Ирана, которая выйдет на поле против Гонконга.

Остальные зенитовцы возобновят тренировки 5 сентября.

Ранее на Piter.TV: Караваев будет играть под 15-м номером в "Зените".

Фото: ВК/ ФК "Зенит"