Сборная РФ вышла в финал чемпионата мира по пляжному футболу

В последнем матче россияне сыграют с японцами. Игра состоится 29 августа.

Игроки сборной России вышли в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, который в настоящее время проходит в Москве.

Соперниками в полуфинальном матче российских футболистом стали спортсмены из Швейцарии. Игра завершилась вничью, вследствие чего судья назначил серию пенальти, в результате которой россияне оказались сильнее - 5:4 в пользу хозяев.

В финальном поединке соперниками российских спортсменов станут "пляжники" из Японии, которые в другом полуфинале победила команду Сенегала со счетом 5:2. Финал чемпионата мира состоится 29 августа в 19:30 по московскому времени.

Ранее определился состав групп Лиги Европы по футболу.

Видео: Youtube/FIFATV