Молодёжная сборная Канады по хоккею стала чемпионом, обыграв Чехию в финале

Практически вся игра прошла под контролем Канады.

Молодёжная сборная Канады по хоккею в 20-й раз в истории стала победителем турнира. Команда встретилась в финале с Чехией. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Практически вся игра прошла под контролем Канады. Однако в третьем периоде хозяева пропустили две шайбы за минуту. При этом в овертайме им удалось вырвать победу у Чехии. В канадской команде отличились Дилан Гюнтер (13 минута) и Шейн Райт (25). Победную шайбу забил Дилан Гюнтер (67). Со стороны Чехии авторами голов стали Иржи Кулих (53) и Якуб Кос (54).

За бронзу боролись команды Швеции и США. Встреча завершилась со счётом 7:8 в пользу американцев.

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Фото и видео: YouTube / TSN