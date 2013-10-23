Глава РФ напомнил об успешном завершении Игр в Чанчуне.

Российский президент Владимир Путин призвал не использовать спорт в политических целях и не зависеть от сиюминутной конъюктуры, так как международные состязания является общим достоянием человечества, призванного примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не наоборот. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления по видеосвязи перед китайским председателем Си Цзиньпином. Лидер РФ позитивно оценил проведенные недавно в городе Чанчуне третьих российско-китайских молодежных игр.

Это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая. Игры были организованы на самом высоком уровне. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай.

Фото и видео: Kremlin.ru