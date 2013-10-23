Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

Глава РФ сообщил о сотрудничестве с КНР в сфере энергетики.

Российский президент Владимир Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергетических носителей в Китай. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед китайским председателем Си Цзиньпином по видеосвязи. Политик напомнил иностранному коллеге, Москвы вышла на рекордные показатели в сфере энергетических поставок.

На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов. Владимир Путин, президент РФ

Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией.

Фото и видео: Kremlin.ru