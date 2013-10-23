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Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

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Глава РФ сообщил о сотрудничестве с КНР в сфере энергетики.

Российский президент Владимир Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергетических носителей в Китай. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед китайским председателем Си Цзиньпином по видеосвязи. Политик напомнил иностранному коллеге, Москвы вышла на рекордные показатели в сфере энергетических поставок.

На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.

Владимир Путин, президент РФ

Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча путина и си цзиньпина, китай, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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