Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергоносителей в Китай

Российский президент Владимир Путин заявил о беспрецедентных объемах поставок энергетических носителей в Китай. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед китайским председателем Си Цзиньпином по видеосвязи. Политик напомнил иностранному коллеге, Москвы вышла на рекордные показатели в сфере энергетических поставок.
На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей. Ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.
Владимир Путин, президент РФ
Си Цзиньпин заявил о готовности к глобальному партнерству с Россией.
Фото и видео: Kremlin.ru
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