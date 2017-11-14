"Фиксики" собрали за рубежом более 1 млн долларов

Мультфильм показали в Мексике, Перу, Чили, Боливии и Эквадоре.

Российский анимационный фильм "Фиксики. Большой секрет" собрали за рубежом более 1 млн долларов. Мультик показали в Мексике, Перу, Чили, Боливии и Эквадоре. Об этом сообщают российские СМИ.

В Мексике "Фиксики" держались в прокате в течение двух месяцев. В сентябре в Торонто стартуют продажи сиквела мультфильма.

Ранее мультик показали в Турции, странах Балтии и Болгарии. В августе 2018 года мультфильм выйдет в прокат в Южной Корее, а затем в странах Ближнего Востока и бывшей Югославии.

Ранее мы публиковали трейлер второй части "Фантастических тварей".

Фото: ВКонтакте / Фиксики. Большой секрет