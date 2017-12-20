Сбой онлайн-касс в России: последние новости

20 декабря остановилась торговля по всей России. Кто-то раздавал бумажные чеки, а кто-то закрылся. В "Штрих-М" заявили, что сбой коснулся тех, кто отключил обновления.

Наяву произошел самый страшный сон розницы, так как в ночь на 20 декабря произошел сбой онлайн-касс компании "Штрих-М". По общим подсчетам, поломка принесла 10 млрд убытков. Но ФНС сжалилась и разрешила продавцам временно не использовать кассовые аппараты, а Роспотребнадзор рекомендовал фотографировать покупки, чтобы их можно было вернуть.

Первым волна сбоев накрыла Дальний Восток. Кассы начали безостановочно перезагружаться. В какой-то момент торговля встала в Сибири, а позже авария дошла идо центральной части России. Проблему усугубил предновогодний ажиотаж. Так, в "Буквоеде" начали выписывать бумажные чеки. Также в ночь на 20 декабря фискальные регистраторы перестали работать и на АЗС. Компания прогнозировала устранение поломки в течение нескольких часов.

Несмотря на то, что компания "Штрих-М" высылала своих специалистов. А, по подсчетам компании, было привлечено около 20 тыс. сервисных инженеров и 2500 центров технического обслуживания.

Отметим, что на новые кассовые аппараты ритейлеры перешли весной-летом 2017 года из-за принятых поправок к закону "О применении контрольно-кассовой техники". Новые кассы распечатывают все информацию по отчисляемым налогам и по интернету отправляют данные о всех покупках в ФНС.

По оценкам специалистов к 16:00 предприниматели потеряли около 10 миллиардов рублей прибыли. Некоторые магазины решили закрыться, как это сделала московская сеть продуктовых магазинов "Магнолия". "Дикси", "Лента", Ашан" и Metro заявили, что продолжают работу в штатном режиме.

Федеральная Налоговая Служба вошла в положение ритейлеров и разрешила работать без касс на условии, что позже, продавцы составят "кассовый чек коррекции", чтобы посчитать прибыль, полученную без кассы.

Компания "Штрих-М" заявила, что колоссальный сбой связан с сегодняшней датой "20.12.2017". По словам представителей "Штрих-М", проблема произошла из-за обновления программного обеспечения. Пострадали те, кто отключили обновления вручную, а последнее обновление вышло как раз 20 декабря в 6 утра.

В 16:00 по московскому времени в компании заявили, что интернет-кассы работают.

Видео: Piter.tv