Сбербанк запустил сервис постановки диагноза с помощью нейросетей

Пользователь должен перечислить симптомы, которые его беспокоят, после этого искусственный интеллект покажет три наиболее вероятных диагноза.

Компании "СберЗдоровье", "СберМед ИИ" и "Лаборатория по искусственному интеллекту" (входят в группу Сбербанка) запустили онлайн-сервис постановки предварительного диагноза с помощью нейросетей. Об этом РБК сообщил представитель "СберЗдоровья".

Пользователь должен перечислить симптомы, которые его беспокоят, после этого искусственный интеллект покажет три наиболее вероятных диагноза. Услуга будет предоставляться бесплатно.

Точность распознавания варьируется от 75 до 91% в зависимости от причины болезни. Все будет зависеть от того, насколько точно человек сможет рассказать о своих симптомах. В нейросеть было загружено более четырех миллионов установленных диагнозов в обезличенном виде.

После предоставления списка возможных диагнозов, система предложит человеку проконсультироваться с врачом удаленно или записаться на прием в поликлинику через "СберЗдоровье".

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Фото: Piter.tv