Сбербанк стал выдавать льготные кредиты на выдачу зарплаты

Ставка – 0,0%.

Индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы малого и микробизнеса смогут получить льготные кредиты для выплаты заработных плат своим сотрудникам. Об запуске программы сообщила пресс-служба Сбербанка.

Банк уже выдал первый льготный кредит для выплаты зарплат. Ставка по данному кредиту составляется 0,0%, погасить его нужно до 1 октября 2020 года.

Однако, заемщик, которому требуется льготный кредит, должен осуществлять свою деятельность не менее года на момент обращения.

Выходная неделя не помешает Сбербанку обслуживать корпоративных клиентов.

Видео: Piter.TV