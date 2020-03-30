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Сбербанк стал выдавать льготные кредиты на выдачу зарплаты

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Ставка – 0,0%.

Индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы малого и микробизнеса смогут получить льготные кредиты для выплаты заработных плат своим сотрудникам. Об запуске программы сообщила пресс-служба Сбербанка.

Банк уже выдал первый льготный кредит для выплаты зарплат. Ставка по данному кредиту составляется 0,0%, погасить его нужно до 1 октября 2020 года.

Однако, заемщик, которому требуется льготный кредит, должен осуществлять свою деятельность не менее года на момент обращения.

Выходная неделя не помешает Сбербанку обслуживать корпоративных клиентов.

Видео: Piter.TV

Теги: зарплата, кредит, сбербанк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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