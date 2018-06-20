Сбербанк хочет купить ТРЦ "Жемчужная плаза" за 6-9 миллиардов рублей

"Сбербанк управление активами" начал вести переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса.

"Сбербанк управление активами" начал вести переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Жемчужная плаза" в Санкт-Петербурге. ТРК располагается на Петергофском шоссе. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Площадь торгового центра почти 93 тысячи квадратных метров. В 2013 году на юго-западе города его построили финская SRV и китайская Shanghai Industrial Investment Company. Сейчас комплексом управляет российское подразделение SRV.

Эксперты оценивают стоимость торгового центра в 6-9 миллиардов рублей.

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Видео: Piter.TV; YouTube