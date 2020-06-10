Авторы исследования уточняют, что больше всего пострадали регионы с развитой туристической сферой.

Сбербанк озвучил самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы. Об этом говорится в исследовании лаборатории "СберДанные" Сбербанка.

В исследовании говорится, что в таких регионах значительную часть экономики занимает сектор услуг. Лидерами по сокращению расходов потребителей стали Москва (39,8%) и Петербург (35,4%). В этих городах потери были гораздо больше. Это связано с жесткостью карантинных ограничений. Меньше всего пострадали регионы, где вводимые меры были мягче. Речь идёт о востоке и юге страны.

В мае ситуация изменилась. Показатель по сокращению расходов в Москве снизился до 28%, в Петербурге – до 24,3%.

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Видео: kremlin.ru