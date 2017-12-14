Виктор Алонсо: мы не наблюдаем снижения доходов населения на Северо-Западе

Глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ считает, что спрос на банковские услуги не подтверждает слухов о падении доходов населения.

Вопреки слухам о падении доходов населения, на Северо-Западе растет спрос на ипотечное и потребительское кредитование. Глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ Виктор Вентимилла Алонсо уверен, что этот тренд демонстрирует реальный рост финансовой культуры граждан.

Мы замечаем, что идет рост вкладов населения. Да, частично это связано с тем, что ЦБ РФ закрыл ряд банков, и население решило перейти в более надежные банки. Но вклады растут. Кроме того, мы не наблюдаем падения доходов населения. Даже по ипотеке мы видим рост потребности в жилье, растут и потребности в потребительском кредитовании. Наверное, только средний чек снизился. Но это говорит о том, что у нас растет финансовая грамотность. Население научилось пользоваться различными инструментами, и все-таки переориентировалось на сберегание. Мода на покупку дорогих машин и квартир прошла, люди стали осторожнее относиться к своим финансам. Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ

Ранее мы писали, что Северо-Западный банк Сбербанка озвучил ожидаемые итоги 2017 года.