Северо-Западный банк Сбербанка озвучил ожидаемые итоги 2017 года

Глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ считает, что результаты работы банка в 2017 году заложат фундамент для его развития в будущем.

В Петербурге прошла пресс-конференция руководства Северо-Западного банка Сбербанка РФ. В ходе мероприятия глава регионального отделения Виктор Вентимилла Алонсо озвучил свои мысли по поводу ожидаемых итогов года.

Какие же итоги мы ожидаем в 2017 году? Мы не будем называть абсолютные цифры, это еще рано, год не закончился. Но мы точно прогнозируем в некоторых сегментах значительный рост в процентном отношении. На этом рынке, довольно сложном и конкурентном, 15-20% - это хороший рост. Мы уверены, что 2017-й год закончим с хорошими результатами. Они будут лучше результатов 2016-го года, и это позволит нам создать хорошую базу для развития на период 2018-2020 года. Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка Сбербанка РФ

По информации пресс-службы Сбербанка, ожидаемый рост жилищного кредитного портфеля за год составит 20%, а всего кредитного портфеля и розничного кредитного портфеля - не менее 16%. На 5% могут вырасти активы банка, на 4% - привлеченные средства населения.

Ранее мы писали - Виктор Алонсо: мы не наблюдаем снижения доходов населения на Северо-Западе

Видео: Piter.TV