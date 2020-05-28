Савин объяснил, почему украинских футболистов не будет в его блоге

Экс-футболист и блогер Евгений Савин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Реальный футбол" рассказал, почему в выпусках его канала на YouTube "КраСава" не появлялись украинские футболисты.
Недавно переписывался с Зиной (Александр Зинченко, полузащитник "Манчестер Сити"). Он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к русскому блогеру сейчас, к сожалению, стало проблемой. Я очень хочу снимать украинских игроков, и Андрея Шевченко в том числе, но на Украине люди не поймут в общей массе.
Евгений Савин, блогер
Напомним, Евгений Савин ведет свой канал "КраСава" с августа 2018 года. На сегодняшний день бывший футболист снял 56 выпусков.
Ранее Евгений Савин сообщил, что вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за критику в адрес властей России.
Видео: Instagram / @football_ru_new
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