Савин объяснил, почему украинских футболистов не будет в его блоге

По его словам, сейчас это стало проблемой.

Экс-футболист и блогер Евгений Савин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Реальный футбол" рассказал, почему в выпусках его канала на YouTube "КраСава" не появлялись украинские футболисты.

Недавно переписывался с Зиной (Александр Зинченко, полузащитник "Манчестер Сити"). Он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к русскому блогеру сейчас, к сожалению, стало проблемой. Я очень хочу снимать украинских игроков, и Андрея Шевченко в том числе, но на Украине люди не поймут в общей массе. Евгений Савин, блогер

Напомним, Евгений Савин ведет свой канал "КраСава" с августа 2018 года. На сегодняшний день бывший футболист снял 56 выпусков.

Ранее Евгений Савин сообщил, что вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей за критику в адрес властей России.

Видео: Instagram / @football_ru_new