Савичева раскрыла детали конфликта с Гагариной

Обе певицы участвовали в проекте "Фабрики звезд–2".

Певица Юлия Савичева раскрыла детали конфликта с Полиной Гагариной. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Яны Чуриковой.

По словам Савичевой, причиной конфликта стала поездка подопечной Максима Фадеева на конкурс Eurobest в 2004 году. Вместе с Гагариной они участвовали в проекте "Фабрики звезд–2". Победительница отказалась подписывать контракт на участие.

Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: "Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили". Юлия Савичева, певица

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Видео: YouTube / ЯНА ЧУ