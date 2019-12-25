Сарик Андреасян предложил запретить в России украинское кино

Он считает, что это станет достойным ответом на включение ряда российских фильмов в черные списки.

Режиссер Сарик Андреасян предложил запретить в России показ украинских фильмов и сериалов. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ру".

Он считает, что такое решение станет достойным ответом на включение ряда российских фильмов в черные списки. Режиссер не понимает, почему Россия должна терпеть такое отношение к себе.

Считаю, что это абсолютная клоунада. На мой взгляд, если наш контент запрещают на Украине, а это уже происходит давно, то и нам нужно запретить музыкальные коллективы, фильмы и сериалы, произведенные Украиной. Сарик Андреасян

Ранее актеры "Седьмой симфонии" прочитали стихи Ольги Берггольц.

Фото: Instagram / sarik_andreasyan