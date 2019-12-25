В Саратовской области мужчина выбросил свою девушку с 5 этажа и избежал тюрьмы

Мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Саратовец избежал наказания за сломанный позвоночник своей девушки.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что мужчина, выбросивший свою девушку с 5 этажа, освобождается от уголовной ответственности. 7 апреля 38-летний мужчина, находясь у себя дома на балконе со своей 22-летней девушкой, в ходе ссоры столкнул подругу с высоты 5 этажа.

При падении девушка сломала позвоночник, а также был диагностирован ушиб легкого. Благодаря своевременной и квалифицированной помощи девушка осталась жива.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В ходе расследования мужчине была произведена психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Постановлением суда мужчина освобожден от уголовного наказания. Он направлен на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

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Фото:Piter.TV