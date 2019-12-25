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Саперы вывезли три немецких боеприпаса времен ВОВ из Кировского района
Сегодня, 12:23
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Саперы вывезли три немецких боеприпаса времен ВОВ из Кировского района

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Среди находок – артиллерийский снаряд, мина и граната.

В понедельник, 27 апреля, в Кировском районе были найдены немецкие снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Сообщение о боеприпасах поступило от местных жителей. Инженеры-саперы из подразделения армии Западного военного округа вывезли артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату с территории города Отрадное и СНТ "Грибное". 

Один из снарядов лежал недалеко от железнодорожных путей.

На месте обнаружения находок проведена инженерная разведка. Боеприпасы перевезены на спецтранспорте на полигон для последующей утилизации.

Ранее мы рассказали о том, что на полигоне под Каменкой прошли учения военных медиков.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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