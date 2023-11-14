Санкт-Петербургский Союз художников остается в здании на Большой Морской улице

Союз несет очень серьезные охранные обязательства: здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Санкт-Петербургский Союз художников заключил долгосрочный договор на аренду здания на Большой Морской улице, 38, на 49 лет. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Председатель союза Андрей Базанов подчеркнул, что это позволит им продолжать свою работу по популяризации современного российского искусства как в России, так и за рубежом.

Он также отметил, что в настоящее время Союз арендует более 1700 мастерских у администрации города, чтобы обеспечить места для работы своим членам. Однако при этом художников в организации около четырех тысяч человек, поэтому всегда есть нехватка помещений.

Ранее сообщалось, что Петербург стал в списке российских регионов по доступности аренды жилья.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Союз художников