Петербургская таможня пресекла две попытки вывоза за рубеж средств индивидуальной защиты

На Южном и Василеостровском таможенных постах выявлены товары, временно запрещенные к вывозу за пределы РФ. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
На Южном таможенном посту задержали 11 500 защитных очков с линзами, вывозимых на Украину. На Василеостровском таможенном посту задержали товарную партию из 3000 гигиенических масок для лица, выполненных из синтетических и хлопковых тканей. Товар хотели вывезти в Словакию.
Такие товары относятся к средствам индивидуальной защиты и временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации. Санкт-Петербургской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения запрета на вывоз товаров. Товары изъяты.
Ранее Беглова попросили назвать причину нехватки масок при полных складах.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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