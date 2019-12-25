Петербургская таможня пресекла две попытки вывоза за рубеж средств индивидуальной защиты

На Южном таможенном посту задержали 11 500 защитных очков с линзами, вывозимых на Украину. На Василеостровском таможенном посту задержали товарную партию из 3000 гигиенических масок для лица.

На Южном и Василеостровском таможенных постах выявлены товары, временно запрещенные к вывозу за пределы РФ. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

На Южном таможенном посту задержали 11 500 защитных очков с линзами, вывозимых на Украину. На Василеостровском таможенном посту задержали товарную партию из 3000 гигиенических масок для лица, выполненных из синтетических и хлопковых тканей. Товар хотели вывезти в Словакию.

Такие товары относятся к средствам индивидуальной защиты и временно запрещены к вывозу с территории Российской Федерации. Санкт-Петербургской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам несоблюдения запрета на вывоз товаров. Товары изъяты.

Ранее Беглова попросили назвать причину нехватки масок при полных складах.

Фото: пресс-служба СЗТУ