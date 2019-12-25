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Санкт-Петербургская биржа вернулась к торгам вечером 3 марта
Сегодня, 19:14
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Санкт-Петербургская биржа вернулась к торгам вечером 3 марта

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Торги проходят в режиме основных, не будет торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний с листингом на LSE, бумагами российских компаний.

Санкт-Петербургская биржа 3 марта вернулась к торгам, они начались в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает торговая площадка. 

Решение принято по согласованию с Банком России и участниками торгов, речь идет о старте биржевых торгов международными ценными бумагами. 

Торги проходят в режиме основных, не будет торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний с листингом на LSE, бумагами российских компаний.

Сегодня не будут торговать ценными бумагами компаний с листингом в США. К таким относятся Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

Ранее мы сообщали, что Банк России отказался проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта.

Фото: pexels
 

Теги: биржа, компании, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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