Санкт-Петербургская биржа вернулась к торгам вечером 3 марта

Торги проходят в режиме основных, не будет торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний с листингом на LSE, бумагами российских компаний.

Санкт-Петербургская биржа 3 марта вернулась к торгам, они начались в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает торговая площадка.

Решение принято по согласованию с Банком России и участниками торгов, речь идет о старте биржевых торгов международными ценными бумагами.

Торги проходят в режиме основных, не будет торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний с листингом на LSE, бумагами российских компаний.

Сегодня не будут торговать ценными бумагами компаний с листингом в США. К таким относятся Yandex, VEON, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

Ранее мы сообщали, что Банк России отказался проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта.

Фото: pexels

