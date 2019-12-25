Санкт-Петербургская биржа ограничит режим торгов 28 февраля

Мосбиржа отменила утренние торги в этот день.

В понедельник, 28 февраля, Санкт-Петербургская биржа проведет торги в ограниченном режиме. Об этом сообщили представители торговой площадки.

С 7 до 10 утра мск торги будут доступны только в двух режимах: в режиме переговорных сделок (с кодами расчетов Т0 и Т1) и адресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1). С 10:00 можно будет заключать договоры в режиме безадресного репо с центральным контрагентом (Т0Т1). Торги в остальных режимах временно приостановлены. Когда они возобновятся, биржа сообщит позднее.

Стоит отметить, что Мосбиржа вовсе отменила утренние торги в этот день.

Ранее петербуржцам рассказали, стоит ли менять рубли на фоне роста курса валюты.

Фото: pexels.com