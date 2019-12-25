Банк России отказался проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи 2 марта

О работе биржи 3 марта регулятор пообещал сообщить до 09:00 мск того же дня.

Банк России отказался возобновлять торги на Московской бирже 2 марта. Об этом сказано в сообщении регулятора.

Торги в этой секции не проводятся с понедельника, 28 февраля. О работе биржи 3 марта регулятор пообещал сообщить до 09:00 мск того же дня. На сегодняшний день исключение будет сделано только для секций срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка валютной пары, товарной секции, режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также в секции рынка СПФИ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин дал распоряжение начать военную спецоперацию на Украине. На следующий день Московская биржа сообщила о намерении отменить утреннюю сессию на рынке акций и срочном рынке. В организации пояснили, что данное решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов. Затем бирже пришлось отменить торги на фондовом и срочном рынках, а также рынке СПФИ.

Ранее мы сообщили, что Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч валюты наличными. Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня.

Фото: cbr.ru